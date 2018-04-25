Bank Asya yöneticileri hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya’nın eski genel müdürü ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ’nün finans kaynaklarından olan Bank Asya’nın aralarında eski genel müdür ve yöneticilerinin de bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanık hakkında ’’silahlı terör örgütü kurmak’’ ve ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan eski Bank Asya Kart Teknolojileri Müdür Vekili Ali Safi, “Ocak ayında çağrı yapılmasına rağmen o ay bankaya herhangi bir para yatırmadım, sadece Ağustos ayında bankanın mobbingine maruz kaldım ve o ay maaşını çekmeyip bankada bıraktım. Örgütle bağlantılı herhangi bir derneğe üye olmadım ve ByLock kullanmadım, beraatini talep ediyorum” dedi.

Eski Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik ise, “FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığıma yönelik iddiayı kabul etmiyorum, yönetim kadrosunda ise sadece 3 kişiyi tanıyorum. Milletin evini arabasını satarak para yatırdığı dönemde ben bu bankadan para çektim. Örgütsel amaçla hareket etsem böyle mi yapardım?" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı’nın ’’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’’ suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan diğer sanıklar Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun’un ise ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor. Abdullah Çelik’in 2011 yılında bankaya genel müdür olarak atanmasından sonra banka faaliyetleri ve görev atamalarında örgütle irtibatlı kişilere öncelik tanındığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, Aralık 2013- 30 Haziran 2014’te bu bankada 334 bin 123 hesabın açıldığı, hesap açılışlarının 6 Ocak 2014’ten itibaren artış gösterdiği, en fazla hesap açılışının 30 Ocak 2014’te 6 bin 69 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.