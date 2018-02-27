Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından olan ve TMSF devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya’nın aralarında eski genel müdür ve yöneticilerinin de bulunduğu 14’ü tutuklu 33 şüpheli hakkında ’’silahlı terör örgütü kurmak’’ ve ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından olan ve TMSF devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya’nın yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.

Bank Asya’nın FETO¨/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in talimatıyla kuruldugˆunun belirtildiği iddianamede, FETO¨/PDY’ye finansman sagˆlanmasında Asya Katılım Bankası A.S¸’nin o¨rgu¨tu¨n mali yo¨netiminin merkezi oldugˆu vurgulandı.

Resmiyette kurucu ve yo¨neticileri bas¸kaları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın Gülen’in liderligˆinde ve o¨zellikle 2011 yılı ve sonrasında örgütçe yo¨netildigˆi sonucunun ortaya çıktığı aktarılan iddianamede, “O¨rgu¨tu¨n bankayı kurmasındaki ve yo¨netmesindeki amacının, o¨rgu¨tu¨n elde ettigˆi suc¸ gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı ic¸erisinde yo¨netmek oldugˆu anlas¸ılmaktadır” denildi.

İddianamede, bankanın o¨rgu¨t tarafından o¨zellikle 2011 yılı ve sonrasında kurulus¸ amacına go¨re o¨rgu¨tsel faaliyet go¨sterdigˆi, tero¨r o¨rgu¨tu¨ne finansman sagˆladıgˆı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Muhalefet ettigˆi, Sermaye Piyasası Kanununa go¨re Bankanın ortaklık yapısında bulunan s¸irketlerin hisse devirleri ile ilgili s¸u¨phelerin bulunması dolayısıyla Asya Katılım Bankası A.S¸’nin o¨rgu¨tu¨n mali merkezi oldugˆunun tespit edildiği anlatıldı.

334 bin 123 adet hesabın ac¸ıldı

İddianamede, 15 Ocak 2014 tarihinde ulusal medyada, 14 Ocak 2014 tarihinde internet üzerinden yayımlanan ve Fetullah Gülen’e ait oldugˆu iddia edilen 25 Aralık 2013 tarihli bir telefon konus¸masında; mezkur s¸ahısla konus¸an kis¸inin bankanın likidite durumuna ilis¸kin olarak bilgi verdigˆi ve cemaat ic¸erisindeki kis¸iler ile bu kis¸ilerin c¸evrelerinin bankaya yo¨nlendirilmesi noktasında mezkur s¸ahıstan onay aldıgˆı ve mezkur s¸ahsın da bu talebe onay verdigˆinin anlaşıldığı kaydedildi.

Aralık 2013 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasındaki do¨nemde Asya Katılım Bankası nezdinde 334 bin 123 adet hesabın ac¸ıldıgˆı anlatılan iddianamede, ac¸ılan hesap sayısındaki artıs¸ın bir yo¨nlendirmenin neticesi oldugˆunun değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, bankanın genel Mu¨du¨ru¨ Ahmet Beyaz, yo¨netim kurulu bas¸kanı Erhan Birgili ile yo¨netim kurulu üyeleri Ercu¨ment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali C¸elik’e 6 Ocak 2014’de iletilen banka c¸alıs¸anı G. Y.’nin go¨nderdigˆi; “Affınıza Mahcuben!” konulu elektronik posta mesajının ic¸erigˆine yer verildi.

Mesajda: “...Bizim iklimimizden bir abim......Bankamız ic¸in seferberlik ilan ettik, aynen 2001 ’de oldugˆu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildigˆimiz bankamız ic¸in yarından tezi yok getirecegˆiz Arkadas¸lar evini arabasını satacak, gerekirse bas¸ka bankadan kredi c¸ekecek Bankamıza mevduat koyacagˆız... ” ifadeleri yer alıyor.

Başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya’ya yatırıldı

İddianamede, söz konusu tarihlerde yapılan incelemelerde, bireysel mu¨s¸terilerin bas¸ka bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının ise bankaya transfer edilmek suretiyle c¸ok sayıda hesap ac¸ıldıgˆının tespit edildigˆi, so¨z konusu kredi tutarları genellikle 10 bin TL ile 30 bin TL tutarı arasında degˆis¸iklik go¨sterdigˆi, bireysel mu¨s¸terilerin bas¸ka bankadan kredi kullanmak suretiyle krediye konu tutarı Banka’ya transfer etmesinin Banka’nın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerc¸ekles¸tirildigˆinin du¨s¸u¨nüldüğü belirtildi.

Mesaj akabinde 711 bin Euro

Örgüt elebaşısının talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve çalışanlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, bankanın genel müdürü A. B.’ye, R.A. isimli şahsın gönderdiği 11 Ocak 2014 tarihli eposta içeriğinde, ’’Yaklas¸ık 1,5 ay o¨nce CNR Holding Group CEO’su olarak go¨reve bas¸ladım. Camiamızın en o¨nemli kurulus¸larından biri olan Bank Asya’nın yas¸adıgˆı haksız ve ko¨tu¨ niyetli c¸abaları bos¸a c¸ıkartma adına CNR Holding kurulus¸ların finansal nakit akıs¸ını bankamızdan gec¸irerek destek vermek istiyorum... ” şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

So¨z konusu yazıs¸madan 10 gu¨n sonra o tarihe kadar Banka’da herhangi bir hesabı olmayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.S¸. banka ile su¨rekli is¸ ilis¸kisi tesis ettigˆi anlatılan iddianamede, banka nezdindeki hesabına 22 Ocak 2014’de 711 bin 500 EUR go¨nderdigˆi, ayrıca so¨z konusu yazıs¸madan 3 gu¨n sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Grubu firması Du¨nya Gıda Hizmetleri Ltd. S¸ti. banka ile su¨rekli is¸ ilis¸kisi tesis ettigˆi firma hesaplarına 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında toplam 676 bin 331 TL aktardıgˆı kaydedildi.