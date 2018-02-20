Banka aracını soyup Eskişehir’e kaçmışlar

Kocaeli’nde yaşanan banka aracı soygunu sonrası 2 şüpheli valiz içerisindeki yaklaşık 2 milyon TL ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde banka arabasının para sevkiyatı sırasında soyulması üzerine çalışma başlatıldı. Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise soygunu gerçekleştiren 2 kişinin bir araç ile ilçeye girdiğini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, kısa bir kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Araçta yapılan aramada valiz içerisine konulan toplam 1 milyon 879 bin 900 lira ile 2 kişiyi ele geçiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Paralar ise banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alındı. Yakalanan şüpheliler B.M.Ç. ve R.Ö. ise olayın yaşandığı Kocaeli iline gönderildi.