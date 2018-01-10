HABER

‘Banka benim’ diyerek bankanın camı kırıp içeri girip oturdu

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 09:01 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırıp içeri geçti oturdu.

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi. Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti. Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığı gören polis içeri kontrol etmeye başladı. İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi Urumlu’yu bankanın üst katında otururken yakaladı.

Daha sonra yakalanan şahıs, ekip aracında oturduğu sırada polisin neden girdin sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim camı kırdım içeri girdim oturdum” diyerek polislere cevap verdi. Polis ekipleri, şahsın hırsızlık için girip girmediği araştırmaya başladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka adana

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu olayın neresi garip adana da sıradan bir gün
Adam haklı. Kredi verecekleri zaman burası sizin bankanız, ailenizin bankası, tarzı şeyler söylemeyi bilirler.
sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor
Diğer Haberler
Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kamerada

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kamerada

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

Beşiktaş'ta taksi şoförü aracında ölü bulundu!

Beşiktaş'ta taksi şoförü aracında ölü bulundu!

Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.