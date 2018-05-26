Banka borçlusuna, sahte avukattan tehdit

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da özel bir bankaya borcu olan G.İ.'nin (38), dosyasının icra takibini yapan avukata ait hukuk bürosunda çalışan Cemil H. tarafından, telefonla aranıp tehdit edildiği öne sürüldü. G.İ.'nin şikayeti üzerine, kendisini avukat olarak tanıtan Cemil H. hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun’da bir hukuk bürosunda çalışan Cemil H., özel bir bankaya borcu olan G.İ.'yi telefonla arayıp, kendisini avukat olarak tanıttı. Cemil H., yanında çalıştığı avukat O.G.'nin borcunun icra takibini yaptığı G.İ.'ye hakaret etti, tehditte bulundu, eşini de taciz etti. G.İ.'ye polis telsizi de dinleten Cemil H., bankaya olan borcunu bir hafta içerisinde ödemesini istedi. Cemil H., "Polis de aldım geliyorum, evde bekle. Polis de yanımda. Hamal da yanımda, geç evine beni bekle, beni çilingirle uğraştırma, malını kaldıracağım, neyin varsa alacağım" dedi.

Samsun Barosu’na giden G.İ., Cemil H. adında baroya kayıtlı bir avukat olmadığını öğrenince şaşkına döndü ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada, Cemil H.'nin, G.İ.'nin bankaya olan borcunun icra takibini yaptığı avukat O.G.'nin hukuk bürosunda çalıştığı ortaya çıktı.

G.İ.'nin bilgilendirdiği Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, “İcra takibinin ve haciz işleminin nasıl yapılacağı kanunlarla bellidir. Samsun barosuna kayıtlı Cemil H. isimli bir avukat yok. Telefonda telsiz sesi vererek ve borçluyu korkutarak yapılan telefon görüşmesi, kişilik haklarına saldırı suçudur. Ayrıca telefon eden şahıs avukat değilse, avukat vasfını kullanması da bir suçtur. Biz de savcılıktan dosyanın bize gelmesi halinde disiplin soruşturması başlatacağız” dedi.

Avukat O.G. ise yaşananlardan haberini olmadığını öne sürerek, "Yaşanılan olay hiç hoş bir şey değil. Bu kişi bizim çalışanımız, ama işi bilmeyen bir arkadaşımız. Gün içerisinde haciz mahallinde konuşma geçiyor ve gergin bir şekilde geçmiş konuşma. ‘Ben avukatım’ demişse yanlış tabi, öyle bir şey demeye hakkı yok. Böyle bir şey kabul edilemez. Bunu onarmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Cemil H. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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