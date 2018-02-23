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Banka nakil aracı soygunu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

İZMİT'te, banka nakil aracını kaçırıp, 11 milyon 900 bin lira çalan sürücü ile arkadaşı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

Banka nakil aracı soygunu şüphelileri adliyede

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, banka nakil aracını kaçırıp, 11 milyon 900 bin lira çalan sürücü ile arkadaşı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli ve bir kadın, İzmit'te adliyeye sevk edildi.
Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak'ta geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, zırhlı para nakil aracının sürücüsü, rotasını değiştirerek aracı daha önce arkadaşıyla belirlediği yere getirdi. Sürücü buluştuğu arkadaşı ile birlikte araçta bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Aracın güvenlik kamerasını sprey boya sıkıp boyayan şüpheliler, araçta bulunan 11 milyon 900 bin lirayı çaldı.
Soygunun ardından kaçan B.M.Ç. ile R.Ö., ertesi gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile Sivrihisar ilçesinde yakalanırken, çaldıkları paralar da ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında ismi açıklanmayan bir kadın da gözaltına alındı. Kocaeli'ne getirilen B.M.Ç., R.Ö. ve ismi açıklanmayan kadın, emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Banka nakil aracı soygunu şüphelileri adliyedeBanka nakil aracı soygunu şüphelileri adliyede

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