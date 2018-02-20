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Banka nakil aracını soyan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir bankanın para nakil aracını soydukları ileri sürülen 2 şüpheli Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, banka para nakil aracının soyulması ile ilgili şüphelilerin Sivrihisar ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir bankanın para nakil aracını soydukları ileri sürülen 2 şüpheli Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, banka para nakil aracının soyulması ile ilgili şüphelilerin Sivrihisar ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan çalışma sonrasında ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri iki şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı. Şüphelilerin kaçtığı araçta yapılan aramalarda ise bir valiz içinde para ve banka dekontları ele geçirildi. Gözlatına alınan şüphelilerin emniyette götürüldüğü öğrenildi.

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