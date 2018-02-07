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Banka şubesini soyan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün akşam bir banka şubesine maske ve silahla gelerek 68 bin TL soyan zanlı sürdürülen çalışmalar sonrasında yakalandı.Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kar maskeli, eldivenli ve silahlı bir kişi banka görevlilerini tehdit ederek 68 bin TL aldı.

Kayseri’de dün akşam bir banka şubesine maske ve silahla gelerek 68 bin TL soyan zanlı sürdürülen çalışmalar sonrasında yakalandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kar maskeli, eldivenli ve silahlı bir kişi banka görevlilerini tehdit ederek 68 bin TL aldı. Soyguncu bankadan çıktıktan sonra beyaz renkli bir araca binerek kaçtı. Olayın gerçekleşmesinin ardından kavşaklarda ve şehrin giriş çıkışlarında önlem alan polis ekipleri soyguncuyu yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonrasında yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

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