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Bankacı kadını dolandıran sahte binbaşıya hapis ve para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

BURSA'da bir bankada çalışan Şule N.

Bankacı kadını dolandıran sahte binbaşıya hapis ve para cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir bankada çalışan Şule N. (39), internette tanışıp aşık olduğu, adının 'Kenan Çelebi' olduğunu söyleyen sözde binbaşı Fatih Ö. tarafından dolandırıldı. Yazıştığı sahte binbaşıya parasını kaptırıp, onun isteği üzerine işinden de ayrılan Şule N.'nin şikayeti üzerine yakalanan Fatih Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şule N.'den aldığı paraları geri ödeyen Fatih Ö., 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Bursa'da bir bankada çalışan Şule N., 7 yıl önce eşinden boşandı. Bir çocuk annesi Şule N., 2016 yılının Aralık ayında internette ‘kelime oyunu’ oynarken, 'Kenan Çelebi' sahte ismini kullanan ve binbaşı rütbesiyle Şırnak Uludere’de görev yaptığını yazan bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N., zamanla ona aşık olunca birlikte evlilik planları yapmaya başladı.
ÇATIŞMADA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Operasyonda olduğunu söyleyen sözde binbaşı, cep telefonu faturasını ödeyemediğini, telefonunun kapanırsa kendisiyle konuşamayacağını söyleyerek 5 ay boyunca Şule N.'ye faturalarını ödetti. Aynı kişiye sözde kuzeni aracılığıyla bir cep telefonu ve belirli aralıklarla çeşitli miktarlarda para da gönderen Şule N., bir telefon görüşmesinde "Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti.
Dah sonra görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan Şule N., numaranın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırcılık' suçundan dava açılan Fatih Ö., yargılama başlamadan önce Şule N.'den aldığı toplam 7 bin lirayı, bankadan kredi çekerek ödedi.
Fatih Ö.'nün yargılanmasına ise dün Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Çıktığı ilk duruşmada internette tanıştığı Şule N.'ye maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kendisini binbaşı olarak tanıttığını açıklayan Fatih Ö., "Kendimi, sahte binbaşının kuzeni olarak tanıtıp parayı yanına giderek elden alıyordum. Olay ortaya çıkınca aile düzenim bozuldu. Aldığım paraları bankadan kredi çekerek ödedim. Pişmanım" dedi.
Duruşmada hazır bulunan Şule N. ise "Tanıştıktan sonra onu bırakmamamı istedi. Üzerinde gerçek ismi yazılı olan cep telefonu faturalarını 5 kez ödedim. İsimlerin tutmadığını söyleyince bana, asker olduğu için bunun normal olacağını belirtti. Son olarak tayininin Bursa'ya çıktığını söyledi. Gelmeyince şüphelenip telefon faturası üzerinden sosyal medyadan kendisini araştırınca gerçeği öğrendim. Hayal kırıklığı yaşadım. Önce paramı ödemesini teklif ettim. Kabul etmeyince şikayette bulundum. Daha sonra ödemeyi yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.
İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI
Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fatih Ö.'ye, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, Fatih Ö.'niün aldığı parayı ödemesi ve sabıka kaydının olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Bankacı kadını dolandıran sahte binbaşıya hapis ve para cezasıBankacı kadını dolandıran sahte binbaşıya hapis ve para cezasıBankacı kadını dolandıran sahte binbaşıya hapis ve para cezası

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