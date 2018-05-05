Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Yüksel KOÇ-İSTANBUL,(DHA)

BANKACI kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi olduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlatmış soruşturma kapsamında Timuroğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen 12 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

