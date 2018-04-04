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Bankacı kız kardeşini öldüren sanık: “Kardeşim ciddi anlamda hata yaptı”

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Ataşehir’de bankacı kız kardeşini öldürmekten yargılanan sanık, “Çok seviyordum, bir dediğini iki etmedim ama kardeşim ciddi anlamda hatalar yaptı” dedi.

Ataşehir’de bankacı kız kardeşini öldürmekten yargılanan sanık, “Çok seviyordum, bir dediğini iki etmedim ama kardeşim ciddi anlamda hatalar yaptı” dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu tabancayla vurarak öldüren ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu’nun “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Timuroğlu cezaevinden getirilirken, babası Adem Timuroğlu müşteki sıfatıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Çok seviyordum, bir dediğini iki etmedim”
28 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırının sanığı da olan Erhan Timuroğlu, “Ben cezaevinden çıkınca tekrar çalışmaya başladım. Kardeşimi çok seviyordum. Bir dediğini iki yapmadım. Her ay 2-3 bin lira para verdim. Yüksek miktarda harcamalar yaptı, ben karşıladım. Örtünmek istedi, sevindim. 1 ay sonra başörtüyü çıkardı, bir şey demedim" ifadelerini kullandı.
"İşe girmek, çalışmak istedi. Karışmak istemedim. Çıkmak istedi, kendisine destek oldum" diyen sanık, "Tek istediğim şey, ‘Bizi onursuzlaştırma’ dedim. Bu adamla tatile gitti, yemeğe gitti. Bu adam hesabına 10 bin lira yatırmış. Bu adam senin ağabeyin, baban, kocan değil. Kardeşim ciddi anlamda hatalar yaptı” dedi.
Mahkeme başkanının, “Bunun için mi öldürdün kardeşini?” sorusuna sanık, “Ben 40 dakikadan fazla konuştum. Gittikçe inatlaştı, tartıştık. Ateş ettim” yanıtını verdi.
Sanık avukatı, “Hiç kimse bacısını tasarlayarak öldürmez. Olay anlık gelişen bir olaydır. Sanığın silahla oraya gitmesi de tasarladığını ortaya koymaz. Sanık düşmanları olan biridir. Her zaman silah taşımaktadır” dedi.

“Şikayetçi değilim, hala inanamıyorum öldürdüğüne”
Sanık Erhan Timuroğlu’nun babası müşteki Adem Timuroğlu ise, şikayetçi olmadığını söyledi. “Olay günü ben uyuyordum. Bağrışma seslerine uyandım. Erhan’la Ceylan tartışıyorlardı. Yalnız birbirlerini çok seviyorlardı, ben hala inanamıyorum Ceylan’ı öldürdüğüne. İçeri girdim, ‘Bu çocuktan ne istiyorsun?’ dedim. Ben müdahale edince kafama silah doğrulttu. Sonra Ceylan’a döndü ve ateş etti” dedi.
Sanığın annesi Şefika Timuroğlu ise ifade vermek istemediğini söyleyerek, “Davacı değilim” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı söz alarak, “İnsan yaşamı anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. Hiçbir şekilde haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Erhan Timuroğlu’nun “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığını ayrıca 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Erhan Timuroğlu’nun maktul Ceylan Timuroğlu’nun ağabeyi olduğu belirtilerek, şüphelinin 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi ile iş ortağı arasında gönül ilişkisi bulunduğu yönündeki söylentiler üzerine eve geldiği ve kız kardeşinin odasına girdiği anlatıldı. Şüphelinin Ceylan Timuroğlu’na tek el ateş ederek olay yerinden kaçtığı ve maktülenin olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulandı. Şüpheli Erhan Timuroğlu’nun “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak “ateşli silah ve mermi taşıma” suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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