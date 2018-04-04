Bankacı kız kardeşini öldüren sanık: “Kardeşim ciddi anlamda hata yaptı”

Ataşehir’de bankacı kız kardeşini öldürmekten yargılanan sanık, “Çok seviyordum, bir dediğini iki etmedim ama kardeşim ciddi anlamda hatalar yaptı” dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu tabancayla vurarak öldüren ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu’nun “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Timuroğlu cezaevinden getirilirken, babası Adem Timuroğlu müşteki sıfatıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Çok seviyordum, bir dediğini iki etmedim”

28 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırının sanığı da olan Erhan Timuroğlu, “Ben cezaevinden çıkınca tekrar çalışmaya başladım. Kardeşimi çok seviyordum. Bir dediğini iki yapmadım. Her ay 2-3 bin lira para verdim. Yüksek miktarda harcamalar yaptı, ben karşıladım. Örtünmek istedi, sevindim. 1 ay sonra başörtüyü çıkardı, bir şey demedim" ifadelerini kullandı.

"İşe girmek, çalışmak istedi. Karışmak istemedim. Çıkmak istedi, kendisine destek oldum" diyen sanık, "Tek istediğim şey, ‘Bizi onursuzlaştırma’ dedim. Bu adamla tatile gitti, yemeğe gitti. Bu adam hesabına 10 bin lira yatırmış. Bu adam senin ağabeyin, baban, kocan değil. Kardeşim ciddi anlamda hatalar yaptı” dedi.

Mahkeme başkanının, “Bunun için mi öldürdün kardeşini?” sorusuna sanık, “Ben 40 dakikadan fazla konuştum. Gittikçe inatlaştı, tartıştık. Ateş ettim” yanıtını verdi.

Sanık avukatı, “Hiç kimse bacısını tasarlayarak öldürmez. Olay anlık gelişen bir olaydır. Sanığın silahla oraya gitmesi de tasarladığını ortaya koymaz. Sanık düşmanları olan biridir. Her zaman silah taşımaktadır” dedi.