Bankada işlem yaparken, cinayetten arandığı ortaya çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir bankaya işlem yaptırmak için giden V.K.'nin, çok sayıda suçla birlikte 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Akçakoca ilçesinde bir banka şubesine işlem yaptırmak için giden V.K.'nin kimliğini alan memur, sisteme girdiğinde, bu kişinin arandığı yönünde alarm aldı. Durumu bildiren banka memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisleri gören V.K. kaçmaya başladı. Liman içi mevkisine kaçan ve teknelerde saklanmaya çalışan V.K., Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 'yaralama, gasp ve hırsızlık' suçlarının yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 'kasten adam öldürme', Düzce merkeze bağlı Kapıcı Köyü Düzce İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde de 'silahla yaralama' suçlarından arandığı ortaya çıktı.
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ile Düzce Asayiş Müdürlüğü Cinayet ekiplerinin yaptığı işlemlerinin ardından V.K., Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum