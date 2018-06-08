Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince başına gelmeyen kalmadı

Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, davacı Emrah Hazır'ın akli rahatsızlığının olduğunu, vesayet altına alınması gerektiğini belirtti. Babanın, oğlu için "Küçük yaşta hiperaktif olarak görüldüğünü, yaşının ilerlemesiyle sorunların büyüdüğünü, rahatsızlıklarının arttığını, kısıtlanması istenilen 'Ozan'ın aşırı derecede borçlanma, uyumama, uyum sağlamakta zorlanma gibi problemlerinin olduğunu" belirttiğini vurguladı. Bu nedenle kısıtlanarak babasının vasi olarak atanmasına karar verdi.

Hazır, mahkemenin kararını okuduğunda şoke oldu. Kararın ardından araştırma yapan Hazır, babasının mahkemeye kendisinin ruh sağlığıyla ilgili bir beyanda ve talepte bulunmadığını ve mahkemenin verdiği kararın da 'Ozan' isimli başka bir kişiye ait olduğunu, yanlışlıkla verildiğini belirtip, itiraz etti. Baba Sami Hazır da kendisinin bir başvurusu olmadığını ve oğlunun ruh sağlığının da yerinde olduğunu belirten bir dilekçeyi mahkemeye sundu. İtirazın ardından mahkeme tekrar rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan sağlam raporuna rağmen, mahkemenin verdiği karar değişmedi.

'SONUNDA BENİ DELİ EDECEKLER VE RUH SAĞLIĞIMI BOZACAKLAR'

Emrah Hazır, mahkemenin kararının hayatını kararttığını belirterek, "Benim için verilen karar aslında başkası için verilmiş. Benim dosyam ile 'Ozan' isimli kişinin babasının aynı mahkemeye verdiği dilekçe karışmış. Benim babam, benimle ilgili mahkemeye hiç gitmedi. Mahkemeden yapılan hatanın düzeltilmesini istedik, ancak yaptığımız bütün itirazlara rağmen düzeltme yapılmadı. Benim için verilen kararla dava açma ehliyetim elimden alındığı için, diğer açtığım davalar tek tek düşüyor. Kaç kere akli dengemin yerinde olduğunu belirten sağlam raporları almama rağmen, mahkemeler sürekli hastanelere sevk ediyor. Sonunda beni deli edecekler ve ruh sağlığımı bozacaklar. Alınan bu karar bir an önce düzeltilmeli" dedi. Hazır, kararın düzeltilmesinin ardından, kendisine bu mağduriyeti yaşatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydetti.

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