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Bankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir müşterinin elindeki para poşetini alarak kaçan 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Bankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN-Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir müşterinin elindeki para poşetini alarak kaçan 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.
Bugün saat 16.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir vatandaş, paraları poşete koyarak dışarı çıktı. Şubenin önünde bekleyen 3 kişi, bankadan çıkan ve tekstil işi yaptığı öğrenilen müşterinin elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler polise soygun ihbarında bulunurken, şüpheliler 35 GG 534 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Şüpheliler ile polis arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kaçtığı araç, İzmir Çevreyolu'nun Buca ayrımı yakınlarında durduruldu. Araçtaki üç şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Araçta ise çok sayıda 100 TL'lik banknot bulundu. Öte yandan parası çalınan vatandaş ile fason tekstil ürünleri üretimi yaptıkları öğrenilen şüpheliler arasında ticari anlaşmazlık bulunduğu ve paraları bu yüzden aldıkları öne sürüldü. Polis araçtaki paralara el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandıBankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandıBankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandı

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