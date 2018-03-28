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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 00:49 | Son Güncelleme

Konya’da bir bankta unutulan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirerek paniğe neden oldu.

Konya’da bir bankta unutulan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirerek paniğe neden oldu. Çanta sahibinin arkadaşına teslim edilirken, çantanın içinden ise Kuran-ı Kerim ve kitap çıktı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Meydanınında bulunan bir kafe önündeki bank üzerine bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çanta üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından çantanın şüpheli olduğunu belirleyen polis, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. Çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çeken polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha ekiplerinin beklendiği sırada çanta sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişi çantanın içerisinde kendine ait kitapların olduğunu ve arkadaşının unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çantayı kontrol eden polis, üniversite öğrencisine ait Kur’an-ı Kerim ve kitaplar olduğunu belirledi.
Polis, çantanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen kadına çantayı teslim ederek ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu

Bankta unutulan çanta paniğe neden oldu
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