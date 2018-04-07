Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Olay, gece geç saatlerde Mücahitler Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde konservatuvar bölümü son sınıf öğrenci İsmail Değirmenci, okul harçlığını çıkarmak için sahneye çıktığı barda, kimlikleri açıklanmayan kişilerle tartıştı. Bardan çıkarılan 3 şüpheli, kapı önünde Değirmenci’yi bekleemeye başladı. Şüpheliler, bir süre sonra dışarı çıkan Değirmenci'ye saldırıp, döverek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Değirmenci´nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Değirmenci´nin cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Adana´ya gönderilecek.
DHA
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