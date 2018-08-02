Bar ekibi keykelindeki zurna ve davul yeniden yapıldı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yöresel halk oyunlarından 'Bar ekibi' heykelinde yerinde olmayan zurnacının zurnası ve davulcunun tokmağı, yeniden yapıldı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında Dadaş Bar Ekibi heykeli yaptırıldı. Kentin yöresel halk oyununu temsil eden heykeldeki, zurnacının elindeki zurna ve davulcunun tokmağı kayboldu. Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi yetkilileri, geçmişe yönelik 2 aylık kamera görüntülerinin izlendiğini, ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlanmadığını belirtti. Yetkililer, 24 saat mobese tarafından izlenen alanda, Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sırasında kalabalık sırasında zurna ve tokmağın kırılmış olabileceğini söyledi. Vatandaşların tepkisi ve heykellerin estetik görüntüsünün bozulması üzerine belediye yetkilileri, herhangi bir madde değeri olmayan zurna ve tokmağın yenisini yaptırdı.
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