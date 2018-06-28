Bar işletmecisini ortağı vurmuş

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, işlettiği barda Haydar Uğur'u (43) dün başından tabancayla vurarak yaralayanın, ortağı Serdal Alp (42) olduğu belirlendi. Polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınan Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Uğur, ortaklarından olduğu barda uğradığı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak, yaralandı. Bar çalışanları tarafından kanlar içinde bulunan Uğur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uğur'u tabancayla yaralayanın, ortağı Serdal Alp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Alp, Tekkeköy ilçesinde, tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edilen Alp, ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı, biraz boğuştuk. Silah ona ait. O sırada patlama oldu ve yaralandı" dedi. Serdal Alp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI



