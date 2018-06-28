Bar işletmecisini ortağı vurmuş

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, işlettiği barda Haydar Uğur'u (43) dün başından tabancayla vurarak yaralayanın, ortağı Serdal Alp (42) olduğu belirlendi. Polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınan Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Uğur, ortaklarından olduğu barda uğradığı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak, yaralandı. Bar çalışanları tarafından kanlar içinde bulunan Uğur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uğur'u tabancayla yaralayanın, ortağı Serdal Alp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Alp, Tekkeköy ilçesinde, tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edilen Alp, ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı, biraz boğuştuk. Silah ona ait. O sırada patlama oldu ve yaralandı" dedi. Serdal Alp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim
Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum