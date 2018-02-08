Bara ateş açıp, müşterileri yaralayan 2 kardeş yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir bara pompalı tüfekle ateş açıp, 2 müşterinin yaralanmasına neden olan Cengiz Y. ve Kemal Y. kardeşler gözaltına alındı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Bir barın önüne gelen iki kişi, pompalı tüfekle içeriye doğru ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan saçmalar, müşterilerden Yaşar Konya (53) ve Nuri Çatal'a (51) isabet etti. Hafif yaralanan Konya ve Çatal, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kemal Y. (30) ve ağabeyi Cengiz Y. (33) olduğunu tespit etti. Polis, suç aleti tüfekle birlikte iki kardeşi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

1 GECE ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal Y. ilk sorgusunda, olaydan bir gün önce bara diğer ağabeyi Engin Y. (35) ile eğlenmeye gittiklerini, bu sırada fazla gürültü yaptığı gerekçesiyle bar sahibi Emin K. (47) ile tartıştıklarını söyledi. Çıkan kavgada Emin K.'yı elinden yaraladıklarını, kendilerinin ise dövüldüğünü ileri süren Kemal Y., bu nedenle ağabeyi Cengiz Y. ile işyerinin önüne gelerek rastgele içeriye doğru ateş ettiğini belirtti.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.