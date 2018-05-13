Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)

SON PAYLAŞIMI NİŞAN ÇİÇEĞİYLE
Malatya'da serinlemek için girdiği Karakaya baraj gölüne boğulan ve suda çırpınırken, arkadaşlarına, "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslenenen Murat Güneş'in, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı da yürekleri dağladı. Murat Güneş'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, aldığı nişan çiçeğiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştığı görüldü.
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