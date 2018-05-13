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Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

SON PAYLAŞIMI NİŞAN ÇİÇEĞİYLE Malatya'da serinlemek için girdiği Karakaya baraj gölüne boğulan ve suda çırpınırken, arkadaşlarına, "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslenenen Murat Güneş'in, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı da yürekleri dağladı.

Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)

SON PAYLAŞIMI NİŞAN ÇİÇEĞİYLE
Malatya'da serinlemek için girdiği Karakaya baraj gölüne boğulan ve suda çırpınırken, arkadaşlarına, "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslenenen Murat Güneş'in, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı da yürekleri dağladı. Murat Güneş'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, aldığı nişan çiçeğiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu (2)

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