Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da serinlemek için Karakaya baraj gölüne giren Murat Güneş (23), boğuldu. Güneş'in suda çırpınırken, arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendiği belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Karakaya Baraj gölünde meydana geldi. Konya'da dekorasyon işi yapan Murat Güneş, arkadaşlarıyla balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına gitti. Güneş ve arkadaşları, öğleye doğru serinlemek için göle girdi. Kıyıdan açılan Murat Güneş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Birkaç gez suya batıp çıkan Güneş, şaşkın gözlerle kendisini izleyen arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendi, ardından da gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla Güneş'in cesedine ulaşıp, kıyıya çıkardı,
Murat Güneş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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