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Baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 23:44 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesinde, baraj gölüne giren Mehmet Türel (44), boğularak hayatını kaybetti.

Baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde, baraj gölüne giren Mehmet Türel (44), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Apasaraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için baraj gölüne giden Mehmet Türel, suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Türel'in gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Mehmet Türel'in cansız bedenine ulaşıldı. Türel'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baraj gölünde boğularak hayatını kaybettiBaraj gölünde boğularak hayatını kaybettiBaraj gölünde boğularak hayatını kaybettiBaraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

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