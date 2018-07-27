Baraj gölünde ceset bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde erkek cesedi buldu. Üstünden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsiye gönderildi.
Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne bugün giden balıkçılar, su yüzeyinde insan cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, sudaki cesedi halatla kenara çekerek çıkardı. Üstünden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğini araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum