Baraj gölünde facia; 2 çocuk boğuldu -2

Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi. Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve saglık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi. Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum