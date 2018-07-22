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Baraj gölünde facia; 2 çocuk boğuldu -2

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi. Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve saglık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi. Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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