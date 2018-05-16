HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay’ın (40) cesedine 67 gün sonra ulaşıldı.

Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

BORÇKA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay’ın (40) cesedine 67 gün sonra ulaşıldı.
Olay, 10 Mart’ta Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammet Ay için başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ
Baraj gövdesinde biriken çöpler arasında hareketsiz birinin olduğunu fark eden barajın güvenlik görevlisi durumu ilçe jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde baraj gölünden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının olay yeri imcelemesinin ardından ceset Borçka Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cesedin, baraj gölünde tekne alabora olması sonucu kaybolan ve uzun süren aramalara rağmen bulunamayan Muhammet Ay’a ait olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Öldürülen bebeğin cesedi, babanın ağladığı yerde bulunamadıÖldürülen bebeğin cesedi, babanın ağladığı yerde bulunamadı
Otomobilden 2 bin 600 paket kaçak sigara çıktıOtomobilden 2 bin 600 paket kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.