Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

BORÇKA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay’ın (40) cesedine 67 gün sonra ulaşıldı.

Olay, 10 Mart’ta Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammet Ay için başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Baraj gövdesinde biriken çöpler arasında hareketsiz birinin olduğunu fark eden barajın güvenlik görevlisi durumu ilçe jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde baraj gölünden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının olay yeri imcelemesinin ardından ceset Borçka Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cesedin, baraj gölünde tekne alabora olması sonucu kaybolan ve uzun süren aramalara rağmen bulunamayan Muhammet Ay’a ait olduğu belirlendi.

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