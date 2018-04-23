Baraj gölünde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Barajı’nda meydana geldi. Su üstünde birinin cansız bir şekilde yattığını gören balık tutan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler su üstünde duran cesedi yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından halat yardımıyla kıyıya çekti. Çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cesedin ne kadar süredir su içerisinde kaldığı bilinmezken, şahsın kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için soruşturma başlatırken, ayrıca ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi çalışmasının ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

Öte yandan, cesedin bir süredir devam eden sıcak hava nedeniyle suların çekilmesi sonucu su üstüne çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.