Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, Furkan Çınar'ın kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cip, sürücüsünün yolun bittiğini fark edememesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 3 kişi, kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

"ARABA ÇIKMADAN BEN BURADAN ÇIKMAM"

Furkan Çınar, aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıktı. Havanın soğuk olmasına ve arkadaşlarının geri dönmesi yönündeki ikazlarına rağmen sudan çıkmayan Çınar, "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam." diye karşılık verdi.

Daha sonra aracın kurtarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Çınar'ın aracın üzerinden inmesinin ardından cip sudan çıkarıldı.

(AA)