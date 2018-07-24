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Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİ 60 METRE UZAKTA BULUNDU Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Arda Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ 60 METRE UZAKTA BULUNDU
Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Arda Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerinin su yüzeyinde ve su altında yaptıkları çalışma sonucunda küçük çocuğun cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 60 metre uzaklıkta su altında bulundu. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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