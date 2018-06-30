Baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, arkadaşlarıyla beraber Atatürk Barajı gölüne giren 16 yaşındaki Umut Yılmaz, boğuldu.
Olay, öğleden sonra Kahta-Siverek karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.
Akraba ziyaretine giden Umut Yılmaz, arkadaşları ile beraber Atatürk Barajı'nın kıyısında piknik yaptı. Sıcak havadan bunalan Yılmaz, baraj gölüne girdikten bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu. Yılmaz’ın suda kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine su altı arama ve kurtarma ekipleri ile jandarma geldi. Ekipler bir saatlik aramadan sonra Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren Yılmaz’ın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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