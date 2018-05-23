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Baraj gölüne giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde baraj gölüne giren Musa Avcı (16) boğuldu.  Olay, öğle saatlerinde Atatürk Barajı'nda meydana geldi.

Baraj gölüne giren genç boğuldu

Mahir ALAN/ SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde baraj gölüne giren Musa Avcı (16) boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Baraj gölünde serinlemek için suya giren Musa Avcı, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Avcı'nın suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmanın ardından Avcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Avcı'nın cenazesi hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Samsat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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