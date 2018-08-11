Baraj gölüne giren Suriyeli kız çocuğu boğuldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, Suriyeli Cenin El Musa (11), serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. Cenin El Musa, kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan Gazihan Dede Mesire alanına yakınları ile birlikte piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan Cenin El Musa, Atatürk Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cenin El Musa, yakınların aramasına rağmen bulunamadı. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Cenin El Musa'nın cansız bedenine ulaştı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Cenin El Musa'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. El Musa'nın cenazesi otopsi yapılmak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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