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Baraj kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Mahallesi mevkiindeki baraj kenarında balıkçılar tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi.Edinilen bilgilere göre, İnegöl’e bağlı Boğazköy Barajı’nda balıkçılar, baraj içerisinde yüzüstü yatan bir kadın görünce durumu jandarma ve 112’ye bildirdiler.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Mahallesi mevkiindeki baraj kenarında balıkçılar tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl’e bağlı Boğazköy Barajı’nda balıkçılar, baraj içerisinde yüzüstü yatan bir kadın görünce durumu jandarma ve 112’ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık, jandarma olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından ceset önce İnegöl Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin iki gün önce Mesudiye Mahallesi’nden kayıp olduğu belirtilen Ömriye K.’ya (60) ait olduğu belirlendi. Ömriye K.’nın kendisinin üzerinden kredi çekme konusunda çocukları ile tartıştığı iddia edildi.

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