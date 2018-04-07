Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiindeki baraj kenarında su içerisinde balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde yüz üstü yatan bir kadın görünce durumu Jandarma ve 112´ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ettiler. Cenaze, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor.