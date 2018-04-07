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Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki barajın kenarında,  balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu.

Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki barajın kenarında, balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında akşam saatlerinde balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri cesedin 60 yaşlarında bir kadın olduğunu belirledi.
Cansız bedeni bulunan kadın, jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Baraj kenarında kadın cesedi bulunduBaraj kenarında kadın cesedi bulunduBaraj kenarında kadın cesedi bulundu

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