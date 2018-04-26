HABER

Baraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Çokal Barajı'na kaçak ağ atanlara yönelik yapılan kontrollerde ele geçirilen 600 metrelik ağ, yakılarak, imha edildi.

Baraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Çokal Barajı'na kaçak ağ atanlara yönelik yapılan kontrollerde ele geçirilen 600 metrelik ağ, yakılarak, imha edildi.
Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın ve ağ atmanın yasak olduğu Çokal Barajı'nda ağ kurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, barajda incelemelerde bulunurken, Sağlamtaş Mahallesi girişi köprü altı mevkisinde çeşitli bölgelere atılan, 600 metrelik balık ağı tespit edildi. Ağların yanı sıra sazlıklar arasına saklanan tekne ile çok sayıda kaçak balık avlarken, kullanılan malzeme bulundu. Ağlardaki sağ olan balıklar baraja bırakılırken, ele geçirilen 600 metrelik balık ağı ve malzemeler de yakılarak, imha edildi. Kaçak ağ atanların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Baraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildiBaraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildiBaraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildiBaraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
Erdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumuErdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.