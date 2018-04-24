Barajda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Denizli’de dün baraj göletinde bulunan erkek cesedinin 14 gündür kayıp olan bir gence ait olduğu öğrenildi.
Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti’nde dün bir erkek şahsa ait ceset bulundu. Balık tutan vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım isteyerek su üstünde bulunan cesedi çıkardı. Ceset daha sonra kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Satılmış Maldan’a ait olduğu kaydedildi. Evli olan Maldan’ın vücudunda otopside herhangi bir darp ya da boğuşma izlerine rastlanmadığı belirlenirken şahsın gölete düşerek boğulup hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan şahsın aile üyelerinin ve yakın çevresinin de Maldan’ın kayıp olduğunu ve bulunması için özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşımlar yaparak aradıkları kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt
Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum