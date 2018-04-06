Barajda cesedi bulunan gencin intihar ettiği iddiası

Burdur’un Bucak ilçesindeki Onaç barajında cesedi bulunan gencin intihar ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan İsmail Duran (27), Çarşamba akşamı ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini alıp yola çıktı. Heybeli köyünde oturan ailesi ise dün sabah İsmail Duran’a ulaşamayınca, arkadaşını aradı. Arkadaşı da Duran’ın köye gelmek için yola çıktığını söyleyince durumdan şüphelenen aile polis ve jandarmaya haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan görevliler, şehir polis kamera kayıtlarını inceleyerek 07 DAN 94 plakalı otomobili Onaç Barajı kenarında park halinde buldu. Çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştıran görevlilere AFAD ekipleri de destek verdi. Antalya’dan istenen dalgıç polisler de aramalara katıldı. Dalgıç polisler kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran’ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan İsmail Duran’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

İntihar iddiası

Duran’ın bir kız ile arkadaşlık edip konuştuğu ve daha sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. İsmail Duran’ın kız arkadaşının tüm sosyal medya ve cep telefonu aramalarına engel koyması üzerine başka bir sosyal medya hesabından "bana cevap vermezsen bu konuşmamız son konuşma olacak kendimi öldüreceğim" dediği ileri sürüldü.