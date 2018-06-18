Barajdaki ceset balıkçı oltasına takıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda balıkçının oltasına erkek cesedi takıldı.
Hamzabey Mahallesi Koca Çayı mevkiine barajda balık tutmaya giden bir balıkçı, oltasına ağır bir cismin takıldığını fark etti. Oltayı güçlükle çekmeye başlayan balıkçı, insan cesedi olduğunu görünce şok yaşadı. Balıkçı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl itfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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