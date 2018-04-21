Barajdan bırakılan su taşkına neden oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde barajdan sulama amaçlı bırakılan su kanaldan taşınca bazı ev, eklentileri ve bir çiçek serasında su baskını yaşandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde meydana geldi. Barajdaki sulama amaçlı kullanılan suyun tahliye edilmesi ile Pamukkale Sulama Birliğinin kullandığı sulama kanalı taşarak mahallede su baskınına neden oldu. Taşan sudan bazı evler, ahır, kümesler ve bir çiçek serası zarar gördü. Olayın ardından bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su motorlarıyla tahliye çalışması yaptı. Su baskına maddi hasar ile birlikte birçok kümes hayvanının telef olasına neden oldu.
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