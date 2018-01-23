Barakada çıkan yangın, otomobile sıçradı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir barakada çıkan yangın, önünde park halindeki otomobile sıçradı. Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, araçta da hasar oluştu.
Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi'nde Derya U.'ya ait tek odalı barakada bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın önünde park halindeki 06 AAL 224 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Barakanın kullanılmaz haldiği yangında, otomobilin motor kısmında da hasar oluştu.
Dumandan etkilenen Derya U., sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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