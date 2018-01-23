HABER

Barakada çıkan yangın, otomobile sıçradı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 20:15 | Son Güncelleme 8 dakika önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir barakada çıkan yangın, önünde park halindeki otomobile sıçradı. Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, araçta da hasar oluştu.

Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi'nde Derya U.'ya ait tek odalı barakada bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın önünde park halindeki 06 AAL 224 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Barakanın kullanılmaz haldiği yangında, otomobilin motor kısmında da hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Derya U., sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Doğum gününde dehşet anları!

Doğum gününde dehşet anları!

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.