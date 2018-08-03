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Barakadaki yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Balçova ilçesinde bir hobi bahçesindeki barakada çıkan yangında, Muhittin Köroğlu (50) yanarak öldü.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde bir hobi bahçesindeki barakada çıkan yangında, Muhittin Köroğlu (50) yanarak öldü.
Balçova Haydar Aliyev Bulvarı'nda bulunan hobi bahçesindeki barakada, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından barakaya giren ekipler, Muhittin Köroğlu'nun yanmış cesediyle karşılaştı.
Köroğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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