Barakadaki yangında öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde bir hobi bahçesindeki barakada çıkan yangında, Muhittin Köroğlu (50) yanarak öldü.
Balçova Haydar Aliyev Bulvarı'nda bulunan hobi bahçesindeki barakada, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından barakaya giren ekipler, Muhittin Köroğlu'nun yanmış cesediyle karşılaştı.
Köroğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum