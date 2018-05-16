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Barış Atay adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

GÖZALTINA alınan oyuncu Barış Atay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
GÖZALTINA alınan oyuncu Barış Atay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Suadiye'deki evinde gözaltına alınan Atay, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Atay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

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