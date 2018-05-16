HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Barış Atay gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 08:46 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - OYUNCU Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - OYUNCU Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.