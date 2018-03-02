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Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço'un kişisel eşyalarının yer aldığı sergi açıldı.

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço'un kişisel eşyalarının yer aldığı sergi açıldı.
Bir alışveriş merkezindeki, Barış Manço Sergisi'nin açılış törenine sanatçının oğulları Batıkan Manço ve Doğukan Manço ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide Barış Manço'nun konserlerinde kullandığı bileklik, şövalye yüzüğü, kolye, kemer, askere gitmeden önce kestirip sakladığı saçı, okuma gözlüğü, fotoğraf makinesi koleksiyonu, bestelerinin ses kayıt cihazı, son dönemlerinde kullandığı akustik gitarı, fotoğrafları, kıyafetleri ile kişisel eşyaları yer aldı.
Serginin açılışını Barış Manço'nun oğulları Batıkan Manço ve Doğukan Manço yaptı. Batıkan Manço, "Barış Manço'nun eşyalarının sergilenmesi İstanbul'da başlamıştı. Git gide İstanbul'un dışına çıkıp farklı illerde de sergi açtık. Çok güzel, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü Barış Manço'nun evi İstanbul'da ama herkes gelip, göremiyor. Her sergi bizim için çok heyecanlı oluyor" dedi.
Doğukan Manço da sergide bulunan eşyaların tamamının babasının kişisel eşyaları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"Bu sergi aslında babamızın bir vasiyeti. Röportajlarına bakarsanız der ki; yarın öbür gün insanlar Barış Manço nelere dokunmuş, neleri görmüş bunlara şahitlik etsin isterim demiş. Ev zaten vasiyeti üzerine müzeye dönüştü. Fakat herkes İstanbul'a gidemiyor. 3 kat merdiveni çıkamayan vatandaşlarımız oluyor. Biz de seçkin parçaları alıp, mümkün olduğu yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 8'in üzerinde şehir dolaştık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Nasip olursa bütün Türkiye'yi gezecek. Buradaki her şey Barış Manço'nun kendisinin kullandığı ve dokunduğu eşyalar. Küçücük kardeşlerimiz de burada. Bu sergiyle genç nesil Barış Manço'yu tanıyor. Mesela bir etkinlik sırasında 5 yaşındaki bir çocuk 'Barış Manço nerede?' diye bağırdı. Annesi onu uyarınca o da 'Barış Manço kalbimizde yaşıyor' dedi. Biz bunu ailelere borçluyuz. 1999 yılında 2 milyon kişi cenazesine katıldı. Barış Manço, Türkiye'deki ender birleştirici noktalardan biri. Din, dil, ırk, renk ayırt etmeksizin herkesin buluştuğu ortak bir enerji. Dolayısıyla Barış Manço Türkiye için en büyük değerlerden biri oldu ve ölümsüzleşmeye de devam ediyor."
Eskişehir'deki Barış Manço Hatıraları Sergisi 18 Mart'a kadar açık tutulacak.

FOTOĞRAFLI

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'deBarış Manço'nun hatıraları Eskişehir'deBarış Manço'nun hatıraları Eskişehir'deBarış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

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