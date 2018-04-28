HABER

'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

BURSA'da, kavga ettikten bir gün sonra barışmak için evine gelen Orhan Tekin'i (20) tabancayla öldüren, babası Veysi Tekin'i de yaralayan Serhat Sertkaya (19), 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kavga ettikten bir gün sonra barışmak için evine gelen Orhan Tekin'i (20) tabancayla öldüren, babası Veysi Tekin'i de yaralayan Serhat Sertkaya (19), 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sertkaya ayrıca, Veysi Tekin’i tabanca ile yaralamaktan 2 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde 2016 yılının son gününde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Sertkaya ile Orhan Tekin olaydan bir gün önce kavga etti. Orhan Tekin daha sonra babası Veysi Tekin'i de yanına alarak barışmak için Serhat Sertkaya’nın Karapınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak görüşme sırasında yine kavga çıktı ve Serhat Sertkaya ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş etti. Kurşunlara hedef olan Orhan Tekin ile babası Veysi Tekin yaralandı ve ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Orhan Tekin doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Veysi Tekin ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Serhat Sertkaya, tutuklandı.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Serhat Sertkaya, son kez hakim karşısına çıktı. Sertkaya savunmasında, "Olaydan bir gün önce Orhan Tekin ile kavga ettik. Sonraki gün benim olmadığım sırada evime gelmişler. Bunu haber alınca eve geldim. 'Baskın yaptıklarını' düşünerek rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil korkutmaktı. Sonradan, 'barışmak' için geldiklerini öğrendim" dedi.
Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Serhat Sertkaya'ya, cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Sertkaya'ya ayrıca 'yaralama' suçundan 2 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan da 2 yıl olmak üzere 4 yıl hapis cezası verdi. Bu cezalarda hükmün okunması ertelendi.

FOTOĞRAFLI

'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis cezası

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
Son ankette İYİ Parti şaşırttı!Son ankette İYİ Parti şaşırttı!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.