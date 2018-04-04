Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Soma-Kırkağaç karayolunda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kırkağaç boğazı olarak bilinen Soma-Kırkağaç karayolunda meydana geldi. Soma’dan Kırkağaç istikametine seyreden Ergün P. (21) idaresindeki 45 DU 667 plakalı motosiklet, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ergün P. olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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