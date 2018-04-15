Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

Başkent’te yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan ağır yaralı kurtuldu.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu’ndan İstanbul istikametinde seyreden 06 KHJ 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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