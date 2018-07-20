HABER

Bariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

İZMİT'te, hasta almaya giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, bariyerlere aşarak ilçe tabelasına çarptı.

Bariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, hasta almaya giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, bariyerlere aşarak ilçe tabelasına çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Hasta almaya giden Abdurrahim Demir idaresindeki 34 TD 7602 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, Derince istikametine giderken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan ambulans Derince ilçe tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan 3 meslektaşlarına müdahalede bulundu. Hafif yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralıBariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralıBariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralıBariyeri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralı

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanık, hakim karşısındaSevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanık, hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.