Bariyerlere çarpan araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesi kontrolden çıkan panelvan tipi araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Sakarya istikametine gitmekten olan Dursun Ali Kılıç (58) idaresindeki 81 DK 453 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Dursun Ali Kılıç araçtan fırladı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. 2 çocuk babası Kılıç’ın cenazesi, yapılan inceleme sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.