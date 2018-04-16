Bariyerlere çarpan minibüsteki 5 kişilik aile yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak, karşı şeride geçti. Kazada 5 kişilik aile yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Elmacık köyü geçişinde meydana geldi. Hakkı S. yönetimindeki 34 VJ 8904 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak, karşı şeride geçti. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı S. ve araçtaki Nursel S., Katibe S., Ecem S. (3), Esila S. (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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